Bitlis'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

Havanın soğuk olması nedeniyle İsmail Eren Spor Kompleksinde gerçekleştirilen etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Bitlis Valisi Oktay Çağatay'ın katılanların bayramını kutlaması ile devam eden programda günün anlam ve önemini belirten konuşma İl Milli Eğitim Müdürü M. Emin Korkmaz tarafından yapıldı. Milli Eğitim Müdürü Korkmaz, “23 Nisan Ulusla Egemenliğin temelinin atıldığı gündür. Türkiye Büyük Millet Meclisi Gazi meclisidir. Gazi Mustafa Kemal çocuklarımıza bu bayramı hediye etmiştir. Geleceğimizin teminatı olan sevgili çocuklarımız bayramınız kutlu olsun. Başta Mustafa Kemal olmak üzere tüm silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.

Program öğrencilerin hazırladıkları şiirlerin okunması ile devam etti. Yine öğrenciler tarafından hazırlana gösteriler ve halk oyunlarının ardından okullar arası yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi. Program Ziya Eren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin konseri ile sona erdi. Programa Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Vali Yardımcısı Tekin Erdemir, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Bitlis Eren Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Sabir Rüstemli, İl Mili Eğitim Müdürü M. Emin Korkmaz, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldılar.