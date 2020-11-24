Bitlis'te 24 Kasım Öğretmenler Günü törenle kutlandı.

Pandemi nedeniyle katılımın düşük olduğu program, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi. Programa İl Milli Eğitim Müdürü M. Emin Korkmaz, şube müdürleri ve öğretmenler katıldı. Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk'un mesajının okunmasının ardından bir konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü M. Emin Korkmaz, zor bir dönemden geçildiğini belirterek, “Bugünlerde öğretmenlerde öğrencilerini bilgisayar, tablet ve telefon gibi teknolojik aletlerle eğitmeye özen gösteriyor. Yabancı bir düşünürün dediği gibi ‘Herkesin sanatına bir değer biçersiniz ama öğretmenin sanatına bir değer biçemezsiniz.' Toplumdaki güzelliklerin yüzde 99 müsebbibi sizlersiniz. Ancak toplumdaki kötülüklerin müsebbibi sizler değilsiniz. Çünkü içinde yetiştikleri çevre, anne ve babaların aldığı eğitim, çocuğun sosyoekonomik durumu, daha da ötesi bugünkü yazılı ve görsel basın, sosyal medya, çocuklarımızın geleceğini şekillendiriyor” dedi. Meslektaşlarına da seslenen Korkmaz, “Değerli arkadaşlar zor bir mesleği icra ediyorsunuz. Bizim mesleğimiz normalde zor bir meslektir. Sevgi mesleğidir. Fedakarlık mesleğidir. Bizim mesleğimiz çocuğun gözünün içine bakarken mutlu olma mesleğidir. İçinde bulunduğumuz salgın döneminde öğretmen arkadaşlarımız filyasyon ekiplerinde, yardımda, artı ekran başında, telefonda ve tablette eğitim vermeye çalışıyor. Bu duygu ve düşünceler içerisinde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenleri Günü'nü kutluyorum” dedi.

Program, adaylıkları kalkan öğretmenlerin yemin ederek göreve başlamaları, öğrencilere ödüllerin verilmesinin ardından sona erdi.