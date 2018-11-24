Bitlis'te 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

Bitlis'te 24 Kasım Öğretmenler günü dolayısıyla bir program düzenlendi.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, İl Emniyet Müdür M. Emin Korkmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, bazı kurum amirleri ve öğretmenler katıldılar. Program Bitlis Valisi Oktay Çağatay'ın salonda bulunan öğretmenlerle tokalaşmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşma Bitlis Milli Eğitim Müdürü M. Emin Korkmaz tarafından yapıldı. Korkmaz, ilk emri oku olan bir dinin mensupları olmanın gururunu yaşadıklarını ifade ederek, “Mustafa Kemal Atatürk'ün 1928 yılında millet mektepleri Başöğretmeni seçilmesine öncü olan 24 Kasımı öğretmenler günü olarak kutluyoruz. Bizler ilk emri 'oku' olan, öğretmenliği kurtuluş fidyesi, ilimle uğraşan, insanların en hayırlısı öğrenen ve öğreten ilkesi, bir harfe kırk yıl vefa göstermenin medeniyetini kendisine esas alan bir medeniyetten geliyoruz. Bu medeniyet insanda barışı, huzuru, kardeşliği ve refahı sunmuştur. Bu medeniyet inşa edilirken mutlaka medeniyete öncülük eden Pir sultanların, padişahların arkasında birer öğretmen vardı. Öğretmenlik mesleği dünyanın en kutsal mesleğidir. Biz öğretmenler, elleri üşüyen bir öğrencinin ellerini ısıtmak için nefesimizi harcadığımızda, o çocuğun soğukluğunu kendi içimizde hissederiz. Hastalanan bir öğrencimizin acısını vücudumuzun tüm hücrelerinde hissederiz. Biz öğrencilerimizle günlük 6 ile 8 saat arasında zaman geçiriyoruz. Geriye kalan zamanlarını sosyal medyada, ailesiyle ve çevresiyle geçirmektedirler. Bizim medeniyetimizde 3 insanın eli öpülür, anne baba ve öğretmen. Hakkı ödenmesi gereken bunlardır. Bizim medeniyetimiz kendini inşa ederken, bilenlerle bilmeyenlerin bir olamadığını defalarca vurgulamaktadır. Bilenlerin bildiklerini bilmeyenlere anlatması farzdır, toplumsal değişmenin esasıdır. müreffehliğin olmasa olmazıdır” dedi.

Programda konuşan Bitlis Valisi Oktay Çağatay ise, görev yaptığı birkaç yerden örnekler vererek, öğretmenliğin kutsallığına değindi. Vali Çağatay, eşinin de bir öğretmen olduğunu hatırlatarak, “Bugün burada sizlere hitap ediyorsam, bu öğretmenlerim sayesindedir. İlkokul öğretmenim Sevi Dönmez hanımefendiyi, arada ismini hatırlamadığım birçok öğretmenim ve üniversitede İlber Ortaylı hocamı unutmadım. Yani sonuç olarak, siz değerli öğretmenler son sözüm o kadar kıymetlisiniz ki, en kıymetlilerimizi size emanet ediyoruz. Gününüz kutlu olsun” dedi.

Program aday öğretmenlerin yemin etmesinin ardından Edebiyatçı Yazar Hayati İnanç'ın konferansı ve Öğretmenlerden oluşan ekibin solo ve koro şarkılarının ardından sona erdi.