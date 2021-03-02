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Bitlis'te 25 köy yolu ulaşıma kapandı

Bitlis’te dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca etkisini artıran kar yağışı nedeniyle 25 köy yolu ulaşıma kapandı.

Bitlis'te dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca etkisini artıran kar yağışı nedeniyle 25 köy yolu ulaşıma kapandı.


Kent merkezinde ve yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, yüksek kesimlerde 20 santimetreyi buldu. Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının 2 gün daha aralıklarla devam edeceğini belirterek, vatandaşların yağışlı havalarda dikkatli olmalarını istedi.


İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurtkan, kar yağışı nedeniyle 25 köy yolunun ulaşıma kapandığını, kapanan köy yollarının ise kısa sürede yeniden ulaşıma açılacağını belirtti.

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