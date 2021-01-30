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Bitlis'te 250 paket kaçak sigara ele geçirildi

Bitlis’te ekipler tarafından bir araçta yapılan açıklamada, 250 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Bitlis'te ekipler tarafından bir araçta yapılan açıklamada, 250 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Bitlis Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir araçta yapılan aramada 250 paket sigara ele geçirilirken, araç sürücüsü yabancı uyruklu V.H.A isimli şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.


Valilikten yapılan açıklamada, “İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir” denildi.

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