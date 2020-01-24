Bitlis'te etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 257 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kar yağışı nedeniyle çatılarda oluşan buz sarkıklarının boyun iki metreyi bulurken, belediye iş makinelerinin giremediği alanlarda ise insan gücü ile karla mücadele yapıyor. Bitlis ve çevresinde aralıklarla etkili olan kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu. Kar kalınlığının merkezde 40, yüksek kesimlerde ise 60 santimetreyi bulduğu Bitlis'te, 257 köy yolu ulaşıma kapandı. Bitlis İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapanan yolların kısa sürede ulaşıma açılacağını söyledi. 9 şantiyede, 90 kişilik personelin 70 iş makinesiyle karla mücadele çalışması yaptığı belirtildi.