Bitlis'te 259 polis mezun oldu

Bitlis POMEM Spor Salonunda düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Düzenlenen törende okul birincisi olan Hüdai Sunay, bir konuşma yaparak, yaş kütüğüne plaket çaktı. Açılış konuşmasını yapan Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Kaya Darende, 259 vatan evladını polis olarak teşkilata kazandırmanın haklı gururunu yaşadıklarını ifade ederek, “Öncelikli bu vatan uğruna aziz şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Şu an karşınızda dimdik durmakta olan yeni silah arkadaşlarımızın eğitiminde emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim. Evlatlarını nice zorluklarla büyütüp bize emanet eden ailelere de şükranlarımı sunarım. Bugün burada 259 vatan evladımızı polis olarak teşkilatımıza kazandırmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Aylar süren mesleki eğitimin yanı sıra psikolojisi sağlam, sabırlı, hoşgörülü, disiplinli, devletin bağımsızlığını ve hukukunu üstün tutan, her koşulda insan haklarına saygı duyacak bireyler olmaları için eğitim verdik” dedi.

Mezun olan polislere de hitap eden Darende, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bir eğitim kurumu olarak sizlere vermeye çalıştığımız en kavram olan vatan sevgisi, daima ilkeniz olsun. Devletin polisi olun ve devletin polisi kalın. Kanunların uygulayıcısı, düzenin teminatı, insan haklarının koruyucusu olun. Unutmayın şehitlerimizin, gazilerimizin ve milletimizin bize yüklediği en büyük emanet, ülkemizin bekasıdır. Tüm bu eğitimlerin ardından yemin törenin sonrasında çekilecek kura ile illerimize atanacak olan meslektaşlarımın yüreklerinde millet ve vatan sevgisi ile görevlerini kanunlar çerçevesinde en işi şekilde yerine getireceklerinden, milletimize hizmet etmenin şeref ve onurunu ömür boyu taşıyacaklarına, düşmana her türlü göğüs gereceklerinden, ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandıracaklarından hiç şüpheniz olmasın. Yeni görev yeriniz size, ailenize, teşkilatımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Yolunuz ve bahtınız açık olsun.”

AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ise, Bitlis POMEM'in kuruluş aşamasını anlatarak, “22. dönem mezunlarını veriyoruz. Rabbim hayırlı mübarek etsin. Bu okula her geldiğimde, her önünden geçtiğimde, buraya bu okulu yaptığımızda hangi meşakkatlerle, hangi uğraşlarla yaptığımız bugün ki gibi gözümün önünden geçiyor. Allah nasip etti, bugün burada 22. dönem mezunlarını veriyoruz. Bugün burada 259 genç kardeşimiz polis olacak ve Türkiye'nin 81 vilayetine dağılacak. Bugüne kadar 3 bin 600'ün üzerinde Türkiye'nin her tarafında Bitlis Polis Okulu'ndan yetişen kardeşlerim vatana ve millete hizmet veriyor. Devlet size elinize yetki verecek, belinize silah verecek. Üzerinize giyinmeniz için şerefli üniformayı verecek. Sizlerde inanıyorum ki bu vatan, bayrak için üzerindeki bu üniformayı gerektiğinde kefen olarak giyinmeye hazırsınız. Bugün burada vatanı emanet edeceğiz, hazır mısınız? Sizlere doğudan batıya, Edirne'den Kars'a, Bitlis'ten İstanbul'a 780 bin kilometrekare mübarek vatan topraklarını emanet edeceğiz, hazır mısınız? Bugün burada sizlere 81 milyon şerefli, onurlu insanımızın malını, canını, huzurunu ve güvenliğini emanet edeceğiz, hazır mıyız? Bu ülkenin namusunu sizlere emanet edeceğiz. İnanıyorum ki bu bilinçle bu eğitimi alarak bunlara hazır olarak alana ineceksiniz” diye konuştu.

AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar da, bir öğretmen olarak öğrencilerin mezuniyetinin ne anlama geldiğini belki en çok hisseden biri olduğunu belirterek, “Memleketin ve milletin bekası, insanlarımızın güveni, bu kardeşlerimizden sorumlu olacak. Tabi kesinlikle ilk önce insan haklarına riayet edilecek. Vatan sevgisi her şeyin üstünde tutulacak. Vereceğiniz her kararda empati yapalım. Kişiyi annemiz, babamız, kardeşimiz ve kendimizin olduğunu düşünerek karar verelim. Burada kendilerine bu sevginin verildiğine inanıyorum. Allah nasip ederse çok kısa süre sonra göreve başlayacaksınız. Her biriniz sorumluluk alarak memleket ve millet size teslim edilecek” şeklinde konuştu.

Bitlis Vali Vekili Tekin Erdemir ise, bugünün anne ve babaların en mutlu günü olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

“Yıllarca emek verip üzerine titreyerek yetiştirdiğiniz evlatlarınız bugün mezun oluyorlar. Hem de en şerefli bir iş için mezun oluyorlar. Gerçekten sizleri birer birer tebrik ediyorum. Rabbim sizlerden razı olsun. Bugün öğrencilik hayatının sonu, meslek hayatının ise başlangıç günündesiniz. Uzun bir yol sizi bekliyor. Gece demeyin gündüz demeyin sabırla ilmek ilmek çalışın. Göreceksiniz ki bu millet sevecek. Gençlerimiz, yaşlılarımız, çocuklarımız sizleri sevecek. Böyle şerefli bir üniformayı üzerinizde taşıyacaksınız ve sizler her biriniz adalet, şefkat ve merhametle davrandıkça birer yıldız olacaksınız. Bizde sizlerle gurur duyacağız. Adalet, şefkat ve merhamet mesleğinizin esası. Bu duygu düşüncelerle ebediyete intikal eden bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum, gazilerimize hayırlı ömürler diliyorum, Rabbim yolunuzu açık etsin.”

Konuşmaların ardından 22'nci dönem polis adayları yemin ettikten sonra bando eşliğinde tören geçişi yaparak kep fırlattılar.

Düzenlenen törene Bitlis Vali Vekili Tekin Erdemir, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, AK Parti milletvekilleri Vahit Kiler ve Cemal Taşar, Bitlis Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Alay Komutanı Albay Erhan Demir, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, aileler ve davetliler katıldı.