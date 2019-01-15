Bitlis'te 270 gram metanfetamin ele geçirildi

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, il merkezinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Araçtaki şüphelinin üzerinden 270 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili yakalanan G.Ö. isimli şüpheli, ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan sevk edildiği adli mercilerce tutuklanmıştır” denildi.