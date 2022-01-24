Bitlis'te 282 köy yolu ulaşıma kapandı

Bitlis'te dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 282 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl genelinde 282 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu bildirilirken, son yağan karla birlikte bu kış yağan karın 364 santimetre olduğu belirtildi. Kar yağışının durmasının ardından il özel idaresi, Bitlis Belediyesi ve karayolları ekipleri karla mücadelelerine tam hız verdi.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, 75 personel ve 50 iş makinesi ile çalışmalarına devam ettiklerini belirtirken, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ise mecbur kalmadıkça vatandaşların araçlarını çıkarmamalarını istedi.