Bitlis'te 3 köy ve 9 apartmandaki karantina sona erdi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde korona virüs önlemleri kapsamında 3 köy ve ilçe merkezindeki 6 mahalledeki 9 apartmanda uygulanan karantina sona erdi.

Bitlis Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca 1 Nisan 2020 tarihinde Tatvan ilçesine bağlı Yumurtatepe, Örenlik ve Çanakdüzü köyleri ile ilçe merkezindeki değişik mahallelerde bulunan 9 apartmanda 14 günlük karantina uygulanmıştı. Söz konusu sürenin bugün itibariyle tamamlanmasıyla 14 gündür karantinada olan bina sakinleri de sokağa çıkmaya başladı.

Öte yandan; geçtiğimiz günlerde ilçeye bağlı Yediveren köyünde başlayan karantina ise devam ediyor.