Bitlis'te 3 milyon değerinde eroin ele geçirildi

Bitlis'te narkotik köpeği Saldıray'ın da katıldığı operasyonda 3 milyon 250 bin TL değerinde 42 kilo 870 gram eroin ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, şüphe üzerine durdurulan bir araç narkotik dedektör köpeği Saldıray'ın katılımıyla arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Saldıran'ın araçta yoğun tepkiler vermesi üzerine yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 250 bin TL olan 42 kilo 870 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili S.C. ve K.G. isimli şüpheliler yakalanmış. ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan S.C. isimli şüpheli tutuklanmış, K.G. isimli şüpheli ise adli kontrol kararı ile serbest kalmıştır. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir” denildi.