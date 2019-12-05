Bitlis'te ‘3. Rektörlük Kız Öğrenci Spor Turnuvası' sona erdi

Rektörlük Kız Öğrenci Spor Turnuvası” sona erdi.

2-4 Aralık 2019 tarihlerinde çok amaçlı spor salonunda yapılan müsabakalar çekişmeli maçlara sahne oldu. Turnuva sonunda 9 voleybol takımı arasından; BESYO Takımı birinci, Sağlık Hizmetleri MYO ikinci ve Karanfil Takımı üçüncü oldu. Satranç branşında; Dilan Kaya birinci, Fatime Çetik ikinci, Songül Bulut üçüncü olurken, masa tenisi turnuvasında da Damla Albayrak birinci, Ayşe Keleş ikinci ve Rojda Erol üçüncü oldu.

Kazananlara madalyaları Üniversite Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sabir Rüstemli, BESYO Müdürü Doç. Dr. Mustafa Atlı, BEKGEM Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Hatice Kızıltaş ve BEKGEM yöneticileri tarafından verildi.

Turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçenleri tebrik eden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sabir Rüstemli, turnuvaya katılan öğrencilere emeklerinden dolayı teşekkür ederek, başarılarının devamını diledi.