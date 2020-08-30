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Bitlis'te 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yılı

Bitlis’te 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98’nci yılı törenle kutlandı.

Bitlis'te 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'nci yılı törenle kutlandı.


Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Zafer Bayramı kutlama mesajının okunduğu programda, günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından sona erdi.


Törene Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, vali yardımcıları, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, bazı kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve askeri erkan katıldı.

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