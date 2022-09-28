İhlas Haber Ajansı

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Bitlis'te 30 kilo esrar ele geçirildi

Bitlis’te polis ekipleri tarafından 2 araçta yapılan aramada 30 kilo esrar ele geçirildi.

Bitlis'te polis ekipleri tarafından 2 araçta yapılan aramada 30 kilo esrar ele geçirildi.


Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bitlis Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerince yapılan koordineli çalışmalar neticesinde 27 Eylül 2022 tarihinde Bitlis merkezde durdurulan iki araçta arama yapıldı. Yapılan arama neticesinde her iki araç içerisinde toplam 30 kilo esrar ele geçirilmiş, 4 şüpheli hakkında adli işlemlere başlanıldı” denildi.

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