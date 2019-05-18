Bitlis'te 300 metre Türk bayrağı ile "Gençlik Yürüyüşü" yapıldı

Bitlis'te üniversite öğrencileri 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde 300 metrelik Türk bayrağı ve meşalelerle yürüyüş düzenledi.

Ahmet Eren Bulvarı üzerinde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu önünde toplanan yaklaşık 300 kişilik üniversite öğrencisi 300 metrelik Türk bayrağını yaktıkları meşale ile taşıdı. Yağışlı hava altında yaklaşık 3 kilometre yürüyen gençler ‘Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez' sloganları attı. Yürüyüş sonunda İstiklal Marşı okuyan gençler, daha sonra dağıldı. Yürüyüş sonunda açıklamalarda bulunan Gençlik Spor İl Müdürü Savaş Bulan, kutlamalar çerçevesinde 28 ayrı etkinliğe yaklaşık 7 bin kişinin iştirak ettiğini söyledi. Bulan, “15-21 Mayıs 2019 Gençlik Haftası münasebetiyle 100'üncü yıl kutlamalarını çelenk sunma töreniyle başlattık. Bugün de meşaleli gençlik yürüyüşümüzü yaptık. Yaklaşık 300 metre olan bayrağımızla beraber gençlerimizle yürüyüş yaptık. Hatta yoldan geçen vatandaşlarımızda yürüyüşümüze katıldılar. Hafif bir yağmur yürüyüşümüzü daha da güzelleştirdi. Ayın 21'ne kadar etkinliklerimiz devam edecektir. 28 tane etkinlik yaptık. Yaklaşık 7000 gencimiz etkinliklerimize katılım gösterdi. Buradaki amacımız milli şuuru yeniden gençlerimize kazandırmak. Özellikle 100'üncü yıl olması münasebetiyle bu yılın ayrı bir önemi bulunuyor. Milli mücadelenin fitilinin ateşlendiği 100'üncü yılımız.” diye konuştu.