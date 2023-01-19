Bitlis'te 308 öğrenci okula kazandırıldı

Kent genelinde geçtiğimiz aralık ayından bu yana milli eğitim personelleri tarafından bizzat sahaya inilerek yapılan çalışmalar çerçevesinde temel eğitimde 199, orta öğretimde ise 109 olmak üzere 308 öğrenci eğitime kazandırıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Bitlis Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, Milli Eğitim Bakanlığının eğitimin her alanında iyileştirme ve fırsat eşitliğinde büyük projeler gerçekleştirdiğini söyledi. Bu projelerden birinin sistem dışında kalan ve zaman zaman okulla kopukluğu olan öğrencilerle ilgili olduğunu anlatan Korkmaz, "Bu konuda bakanlığımız aralık ayından bu yana Türkiye'nin her yerinde yoğun şekilde çalışıyor. Bitlis'te aralık ayında ekiplerimiz sahadaydı. Bugüne kadar arkadaşlarımızın temel eğitimde sisteme kazandırdığı öğrenci sayısı 199, ortaöğretimde de 109'dur. Böylelikle 308 öğrenci sisteme kazandırıldı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İkinci dönemde ayrı bir çalışma yapacağız" diye konuştu.