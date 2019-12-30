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Bitlis'te 33 köy yolu ulaşıma kapalı

Bitlis’te günlerdir aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, 33 köy yolunu da ulaşıma kapattı.

Bitlis'te günlerdir aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, 33 köy yolunu da ulaşıma kapattı.


Bitlis kent merkezinde kar kalınlığının yaklaşık yarım metre, yüksek kesimlerde ise 45-50 santimetreyi buldu. Kar yağışının aralıklarla devam edeceği kentte 33 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi. Kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için il özel idaresi tarafından 9 ayrı şantiyede 70 iş makinesi ve 90 personelle karla mücadele çalışması yürütüldüğü belirtildi.


Kar yağışı ile birlikte kent merkezinde belediye ekipleri, ana artellerde ise karayolları ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


Bugün itibariyle kar yağışı yerini güneşli havaya bırakınca ortaya da kartpostallık görüntüler çıktı.

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