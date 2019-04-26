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Bitlis'te 34 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 34 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 34 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.


Kaza, dün saat 16.30 sıralarında Tatvan'ın çıkışında bulunan Bitlis- Tatvan- Ahlat kavşağında meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Mehmet Zeki Çınar yönetimindeki 65 EA 361 plakalı şehirler arası yolcu otobüsü, beklediği kavşakta trafik ışıklarının yeşil yanmasıyla diğer araçlarla birlikte hareket etti. Bitlis istikametinden Ahlat'a seyir halinde olan Mehmet Cevat Akdağ idaresindeki 22 BE 825 plakalı tır, kırmızı ışık ihlali yaparak otobüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüsün yan yatması sonucu 34 kişi yaralandı.

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