Bitlis'te 35 Kıbrıs gazisine ‘Milli Mücadele Madalyası' verildi

Bitlis Valiliği tarafından düzenlenen programla 35 Kıbrıs gazisine ‘Milli Mücadele Madalyası' verildi.

Bitlis Valiliği toplantı salonunda düzenlenen programa Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Belediye Başkan Vekili Necmi Menteş, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, kurum amirleri ve gaziler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kısa bir konuşma yapan Bitlis Valisi Oktay Çağatay, 1974 yılında Türkiye Cumhuriyeti tarafından gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatında gazilik unvanı kazanan kahraman gazilere madalyalarının tevcih töreni düzenlediklerini belirtti. Vali Çağatay, “Gazilik ve şehitlik mertebesinin önemini dinimiz açısından hepimiz biliyoruz. Bunu ülkemizde de uzunca bir zamandır da uyguluyoruz. 18 Mart Çanakkale Şehitleri Günü, 19 Eylül Gaziler Günü olarak her yıl düzenli olarak kutluyoruz. İşin aslına bakarsanız, Kıbrıs gazilerinin dönem dönem yakınmalarını hissediyorduk. Bunu muhtelif görev yaptığım yerlerde ve Bitlis'te de bana iletmişlerdi. Devletimiz de bu yakınmaları dikkate almış olacak ki, eksik olan gazilik madalyalarını tevcih etmek üzere bizleri görevlendirdiler. Bu vazifeyi ben büyük bir gurur ile aldım. Kıbrıs yüzlerce yıldır Türk toprağı idi. 1963 yılında başlayan karanlık Rum emellerini biliyorsunuz. 1974 yılında zirveye çıkan EOKA üzerinden Türk vatandaşları adadan sürmek için yürütülen o karanlık çabalar, 1974 yılında zirveye ulaşmıştı. Herkesin diline artık pelesenk etmiş o ‘Ayşe Tatile Çıksın' parolasıyla başlayan Türk müdahalesi, aslında bir barış harekatının başlangıcıydı. Adaya gerçekten barış getirmek içindi. Bu nedenle 498 şehidimiz var. Bu harekata katılarak gazi unvanı kazanan gazilerimizi kutluyor, aramızda bugün bulunmayan ve Hakk'a yürüyen gazilerimizi de rahmet ve minnetle anıyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından Bitlis ve ilçelerinde bulunan 35 gaziye Milli Mücadele Madalyası, protokol üyeleri tarafından verildi. Program toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.