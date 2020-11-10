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Bitlis'te 4 adet lav silahı ele geçirildi

Bitlis’te güvenlik güçleri tarafından yürütülen operasyonda 4 adet lav silahı ele geçirildiBitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Mutki ilçesi kırsalında toprağa gömülü vaziyette lav silahı olduğu bilgisi üzerine operasyon başlattığı belirtildi.

Bitlis'te güvenlik güçleri tarafından yürütülen operasyonda 4 adet lav silahı ele geçirildi


Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Mutki ilçesi kırsalında toprağa gömülü vaziyette lav silahı olduğu bilgisi üzerine operasyon başlattığı belirtildi. Açıklamada, “Bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Volkan 2020-201 Operasyonu başlatıldı. Operasyonda Mutki ilçesine bağlı Kapaklı köyü kırsalında toprağa gömülü vaziyette 4 adet lav silahı ele geçirildi. Ele geçirilen lav silahları, Mutki Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla gerekli incelemenin yapılmasının ardından imha timi tarafından yerinde imha edildi” denildi.

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