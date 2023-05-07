Bitlis'te 4 bin 600 öğrencinin geri dönüşüm malzemeleriyle yaptığı eserler sergilendi

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan ilçesinde “sıfır atık” projesi çerçevesinde 4 bin 600 öğrencinin geri dönüşüm malzemeleriyle yaptığı 3 bin eser sergilendi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) tarafından "Denizlerin Önemi, Sıfır Atık, Sıfır Atık Mavi ve Bilimsel Proje Hazırlama" programı çerçevesinde Tatvan'daki okullarda 4 bin 600 öğrenci ve 460 öğretmene yönelik seminer düzenlenmiş, seminerlerden sonra öğretmen ve öğrenciler topladıkları geri dönüşüm malzemeleriyle birbirinden farklı eserler tasarlamıştı. Üç ayda tasarlanan geri dönüşüm malzemelerinden oluşan 3 bin eser, Tatvan Belediyesi Fuar Sergi Salonu ve Kongre Merkezi'nde sergilendi. 26 okuldaki 5 bine yakın öğrenci ve öğretmenin 3 bin eser çıkardıklarını söyleyen TURMEPA Genel Müdür Yardımcısı Mine Göknar, “Sıfır Atık projemizle ilgili Tatvan ilçesinde öğrencilere 3 aydır eğitim veriyoruz. Bu eğitimlerin sonunda öğrencilerden öğrendiklerini, kazanımlarını sergilemeleri için de bir sergi yapmalarını arzu ettik ve bu ulaştığımız 26 okuldaki 5 bine yakın öğrenci ve öğretmen bu 3 bin eseri yaptı. Hepsi çok özveriyle çalıştı ve 3 ayda 4 bin 600 öğrencinin 3 bin eser ortaya çıkarması gerçekten ciddi bir sayı. Dolayısıyla hem öğretmenlerimize, hem öğrencilerimize hem Milli Eğitim Müdürümüze ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz” dedi.

Çevremize daha duyarlı nesillerin yetişmesi amacıyla büyük bir emek sarf edildiğini söyleyen Bitlis İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz ise “Öğrencilerin bu proje çerçevesinde topladıkları geri dönüşüm malzemeleriyle dünyamızı, suyumuzu, havamızı kirleten parçalarla nadide eserler ortaya koymuşlar. Bu 3 aylık zaman zarfında bin 600 öğrencimize, 460 öğretmenimize eğitimler verildi ve bu eğitimlerin sonucunda bir sıfır atık farkındalığı oluşturuldu. Bu farkındalıkla da bizim çevremize daha duyarlı nesillerin yetişmesi amacıyla büyük bir emek sarf edildi. Bu tür etkinlikler gerçekten de çevre duyarlılığını biraz daha fazla arttıracaktır. Ben bu organizasyonda emeği geçen herkese canı gönülden teşekkür ediyorum” diye konuştu.