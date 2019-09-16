İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bitlis'te 4 kilo 300 gram kubar esrar ele geçirildi

Bitlis’in Ahlat ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda kubar esrar ele geçirildi.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda kubar esrar ele geçirildi.


Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde; Ahlat ilçesinde yapılan operasyonda M.R.C. ve E.C. isimli şahıslara ait baraka içerisinde 4 kilo 300 gram kubar esrar ele geçirildiği belirtildi. Olayla ilgili M.R.C. ve E.C. isimli şahıslar, Ahlat Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadelerinin alınmasına müteakip serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.