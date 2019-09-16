Bitlis'te 4 kilo 300 gram kubar esrar ele geçirildi

Bitlis’in Ahlat ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda kubar esrar ele geçirildi.
Bitlis'in Ahlat ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda kubar esrar ele geçirildi.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde; Ahlat ilçesinde yapılan operasyonda M.R.C. ve E.C. isimli şahıslara ait baraka içerisinde 4 kilo 300 gram kubar esrar ele geçirildiği belirtildi. Olayla ilgili M.R.C. ve E.C. isimli şahıslar, Ahlat Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadelerinin alınmasına müteakip serbest bırakıldı.