Bitlis'te 4 kilo 300 gram kubar esrar ele geçirildi

Bitlis'in Ahlat ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda kubar esrar ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde; Ahlat ilçesinde yapılan operasyonda M.R.C. ve E.C. isimli şahıslara ait baraka içerisinde 4 kilo 300 gram kubar esrar ele geçirildiği belirtildi. Olayla ilgili M.R.C. ve E.C. isimli şahıslar, Ahlat Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadelerinin alınmasına müteakip serbest bırakıldı.