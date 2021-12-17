Bitlis'te 4 köy yolu ulaşıma kapandı

Bitlis'te dün gece etkili olan kar yağışı nedeniyle 4 köy yolu ulaşıma kapandı.

Merkezde kar kalınlığı 5, yüksek kesimlerde ise 20 santimetreye ulaştı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, yüksek kesimlerdeki yerleşim yerlerinde kar yağışının etkili olduğunu ifade etti. 4 köy yolunun kapandığı ilde karla mücadele ekiplerinin çalışmalarına başladığını aktaran Kurt, kar yağışının bugün de etkisini sürdüreceğini kaydetti.

Meteoroloji yetkilileri, kentte kar yağışının aralıklarla devam edeceğini açıkladı.