Bitlis'te 412 gram metamfetamin ele geçirildi

Bitlis’in Tatvan ilçesinde yol kontrollerinde yapılan aramalarda 412 gram metamfetamin ele geçirildi.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde yol kontrollerinde yapılan aramalarda 412 gram metamfetamin ele geçirildi.
Konuyla ilgili Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bitlis Emniyet Müdürlüğü Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekiplerimizce durdurulan bir otobüs içerisinde yolcu olarak seyahat eden N.Ö. ve F.O. isimli şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, 2 parça halinde 412 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiş, şüpheliler hakkında adli işlemlere başlanılmıştır. Uyuşturucu madde imalatı, kaçakçılığı ve kullanımına karşı yürütülen kararlı mücadelemiz devam edecektir."