Bitlis'te 412 gram metamfetamin ele geçirildi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yol kontrollerinde yapılan aramalarda 412 gram metamfetamin ele geçirildi.

Konuyla ilgili Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bitlis Emniyet Müdürlüğü Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekiplerimizce durdurulan bir otobüs içerisinde yolcu olarak seyahat eden N.Ö. ve F.O. isimli şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, 2 parça halinde 412 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiş, şüpheliler hakkında adli işlemlere başlanılmıştır. Uyuşturucu madde imalatı, kaçakçılığı ve kullanımına karşı yürütülen kararlı mücadelemiz devam edecektir."