Bitlis'te 419 depremzede öğrenci ders başı yaptı

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Bitlis'e gelen 419 öğrenci, eğitim öğretimde ikinci yarıyılın başlamasıyla ders başı yaptı.

Asrın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremden dolayı gecikmeli de olsa 70 ilde yarıyıl tatili sona erdi. 2022-2023 eğitim öğretim döneminin yarıyıl tatilinin deprem nedeniyle verilen arayla birleşmesinin ardından depremin etkilediği 11 ilden Bitlis'e gelen 419 öğrenci, merkez ve 6 ilçede yerleştirildikleri okullarda ikinci döneme başladı.

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü M. Emin Korkmaz, “Bugün yarıyıl tatilinin bitmesinin ardından eğitim öğretime başladık. Maalesef ülkemiz asrın felaketi olarak adlandırılan bir deprem felaketinden geçti. Biz kendi ilimizde 4 bin 914 sınıfta 5 bin 987 öğretmenle 106 bin 252 öğrenci ile eğitim öğretime başlamış bulunuyoruz. Bu dönem bilindiği üzere bazı değişikliklerimiz oldu. Deprem bölgesinden ilimize gelen aileler var. Bu ailelerin çocukları var. Biz bunlarla ilgili iki tür çalışma yaptık. İlimize kayıt yapan öğrenci sayısı 419'dur. Bu sayı artabilir veya azalabilir ama muhtemelen artacaktır. Bu öğrencilerimizin hepsini okulları ile buluşturduk. Uzak olanlar kurumumuzun araçlar ile taşınıyor. Büyük kısmını ise yürüme mesafesinde olan okullarla eşleştirdik. Ancak toplu kalınan yerlerde ise biz okul öncesi ile ilgili bir çalışmada yaptık. Öğrenci sayısının yeterli düzeyde olması halinde ana sınıfı açtık. Öğrencilerimiz barındıkları yerde okul öncesi eğitimlerini alıyorlar” diye konuştu.