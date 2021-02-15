Bitlis'te 447 köy okulunda yüz yüze eğitim başladı

Bitlis'te korona virüs nedeniyle uzun zamandır eğitime ara verilmesinin ardından Milli Eğitim Bakanlığının kararı doğrultusunda yüz yüze eğitim başladı.

Tüm Türkiye'de olduğu Bitlis'te de köy okullarında ve bağlı anaokullarında bugün itibari ile eğitim başladı. İl genelinde 447 okul, 2 bin 83 öğretmen ve 30 bin 102 öğrenci ile uzun aradan sonra yüz yüze eğitim başlamış oldu. Bitlis merkeze bağlı Kireçtaşı Köyü İlkokulunu ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdür Vekili Necati Yoldaş, okullarda sosyal mesafe ve hijyen kurallarının üst seviyede olduğunu söyledi. Yoldaş, “Milli Eğitim Bakanlığının kararı doğrultusunda köy okullarında ve merkeze bağlı bağımsız anaokullarımızda bugün itibari ile yüz yüze eğitime başlamış bulunuyoruz. Öncelikle yüz yüze eğitimin ülkemize, öğrencilerimize ve öğretmenlerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. İlimizde de bu kapsamda 447 okulumuzda 2 bin 83 öğretmenimiz ve 30 bin 102 öğrencimizle bugün ders başı yaptık. Sosyal mesafe ve hijyen kuralları dahilinde eğitim öğretime başladık” diye konuştu.

Arkadaşları ve öğretmenleri ile buluşan çocuklar ise derslerini yüz yüze işleyecekleri için mutlu olduklarını ifade ettiler.