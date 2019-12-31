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Bitlis'te 47 köy yolu ulaşıma kapandı

Bitlis’te günlerdir aralıklarla devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkilerken 47 köy yolu ulaşıma kapandı.

Bitlis'te günlerdir aralıklarla devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkilerken 47 köy yolu ulaşıma kapandı.


Kar kalınlığının merkezde yaklaşık yarım metre, yüksek kesimlerde ise 45-50 santimetre olduğu Bitlis'te 47 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu belirtildi. İl Özel İdaresi yetkilileri tarafından kapanan köy yollarının kısa sürede ulaşıma açılacağı belirtilirken, 9 ayrı şantiyede 70 iş makinesi ve 90 personelle karla mücadele çalışmasına hazır oldukları ifade edildi.


Kar yağışı ile birlikte merkezde belediye ekipleri, ana artellerde ise karayolları ekiplerinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü kentte yüzünü gösteren güneşli hava ise kartpostallık görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.

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