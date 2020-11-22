Bitlis'te 5 kilo 600 gram metanfetamin ele geçirildi

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce 21 Kasım 2020 tarihinde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta yapılan aramada daralı ağırlığı 5 kilo 600 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Araç içerisinde bulunan A.T. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış olup, ilimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir” denildi.