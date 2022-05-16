İhlas Haber Ajansı

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Bitlis'te 5 kilo metamfetamin ele geçirildi

Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir otomobilde yapılan aramada 5 kilo metamfetamin ele geçirildi.


Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce durdurulan bir otomobilde arama yapıldığı belirtilerek, “Aramada 5 parça halinde toplam 5 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirilmiş, olay ile ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden biri çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak Bitlis E Tipi Cezaevine teslim edilmiş, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır. Uyuşturucu madde imalatı, kaçakçılığı ve kullanımına karşı yürütülen kararlı mücadelemiz devam edecektir” denildi.

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