Bitlis'te 5 kilo metamfetamin ele geçirildi

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce durdurulan bir otomobilde arama yapıldığı belirtilerek, “Aramada 5 parça halinde toplam 5 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirilmiş, olay ile ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden biri çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak Bitlis E Tipi Cezaevine teslim edilmiş, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır. Uyuşturucu madde imalatı, kaçakçılığı ve kullanımına karşı yürütülen kararlı mücadelemiz devam edecektir” denildi.