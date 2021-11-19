İhlas Haber Ajansı

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Bitlis'te 5 kilo metanfetamin ele geçirildi

Bitlis’te durdurulan bir araçta 5 kilo metamfetamin ele geçirildi.

Bitlis'te durdurulan bir araçta 5 kilo metamfetamin ele geçirildi.


Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce il merkezimizde yapılan çalışmalar neticesinde, durdurulan bir araç içerisinde arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Yapılan aramada, 5 parça halinde toplam ağırlığı 5 kilo olan metamfetamin maddesi ele geçirilmiş olup, olayla ilgili S.D. isimli şüpheli çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak Bitlis E Tipi Cezaevine teslim edilmiştir" denildi.

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