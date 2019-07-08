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Bitlis'te 50 bin sazan yavrusu tatlı su ile buluştu

Bitlis Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Adilcevaz ilçesinde bulunan Aygır Gölü’ne 50 bin sazan yavrusu bırakıldı.

Bitlis Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Adilcevaz ilçesinde bulunan Aygır Gölü'ne 50 bin sazan yavrusu bırakıldı.


Konuyla ilgili Bitlis Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Ülkemiz su kaynaklarındaki nesli tehlike ve baskı altında olan türlerin desteklenmesi, farklı nedenlerle zarar gören su ürünleri stoklarının takviyesi, bilimsel temele dayalı balıklandırma metodunun uygulanması amacıyla bakanlığımızca yürütülen ‘Su Kaynaklarının Balıklandırılması' projesinin 2019 yılı üretim ve balıklandırma programı kapsamında Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından üretimi gerçekleştirilen 50 bin adet sazan balığı yavrusu, ilimiz Adilcevaz ilçe sınırları içerisindeki Aygır Gölü'ne bırakılmıştır” denildi.

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