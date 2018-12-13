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Bitlis'te 5,5 milyon değerinde 78 kilo eroin ele geçirildi

Bitlis’in Tatvan ilçesinde yapılan çalışmalar neticesinde piyasa değeri 5,5 milyon TL olan 78 kilo 200 gram eroin ele geçirildi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yapılan çalışmalar neticesinde piyasa değeri 5,5 milyon TL olan 78 kilo 200 gram eroin ele geçirildi.


Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde, şüphe üzerine bir aracın durdurulduğu belirtildi. Narkotik dedektör köpeğinin yoğun tepkiler vermesi üzerine yapılan detaylı aramada, piyasa değeri yaklaşık 5,5 milyon TL olan 78 kilo 200 gram eroin maddesi ele geçirildi.


Olayla ilgili yakalanan H.K. ve A.S. isimli şüpheliler, ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan gözaltına alındı.

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