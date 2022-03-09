Bitlis'te 58 köy yolu ulaşıma kapandı

Bitlis'te yoğun kar yağışı nedeniyle 58 köy yolu ulaşıma kapanırken, okullar ise 1 gün süreyle tatil edildi.

Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde 58 köy yolu ulaşıma kapandı. Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, il merkezi ile Tatvan, Mutki ve Hizan'da 1 gün süreyle tatil edilirken, resmi kurumlarda çalışan engelli ve hamilelerin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

Belediye ve karayolları ekipleri de karla mücadelelerini tüm hızıyla sürdürürken, İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan ise kent genelinde kapanan 58 köy yolunu en kısa zamanda ulaşıma açacaklarını söyledi.

Bitlis Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bu yıl kış boyunca 629 santimetre kar yağdığını, mart ayında ise yağan karın 74 santimetreye ulaştığını duyurdu.

Vatandaşlar ise baharı beklerken güne lapa lapa karla uyandı. Vatandaşlardan Cengiz Ekin, “Bugün 9 Mart 2022, yani Türkiye'nin her yerinde herkes baharı beklerken maalesef biz yine kışa yakalandık. Buna rahmet mi diyelim zahmet mi diyelim bilemedim. Takdiri ilahi tabi ki gökten geleni kul sorgulayamaz. Gönül ister ki bizde baharı yaşayalım. Maalesef hala kışı yaşıyoruz, hala kombileri yakıyoruz. Bu da bizim kaderimiz. Bitlis'te yaşamanın avantajı da budur” diye konuştu.