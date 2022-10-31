İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bitlis'te 6 kilo 200 gram eroin ele geçirildi

Bitlis’te narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda 6 kilo 200 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Bitlis'te narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda 6 kilo 200 gram eroin maddesi ele geçirildi.


Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Bitlis Emniyet Müdürlüğü ve Hakkari Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerinin koordineli çalışmaları neticesinde durdurulan bir araçta 12 parça halinde toplam 6 kilo 200 gram eroin ele geçirildiği bildirildi. Açıklamada, "1 şüpheli hakkında adli işlemlere başlanılmıştır. Uyuşturucu madde imalatı, kaçakçılığı ve kullanımına karşı yürütülen kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.