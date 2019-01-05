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Bitlis'te 61 kilo esrar ele geçirildi

Bitlis ve Van polisinin yapmış olduğu ortak operasyon kapsamında 61 kilo 300 gram toz esrar ele geçirildi.


Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, şehir merkezinde ikamet eden bir şahsın evinde arama yapıldığı belirtildi. Aramada 61 kilo 300 gram toz esrar ele geçirilirken, olayla ilgili yakalanan bir şüpheli hakkında ise ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan adli tahkikat başlatıldı.


Açıklamada, “İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir. Öte yandan, hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.S. isimli şüpheli, görevlilerimizce yakalanmış ve tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir” denildi.

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