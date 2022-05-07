Bitlis'te 7-13 Trafik Haftası etkinlikleri

Bitlis'te 7-13 Mayıs Trafik Haftası çerçevesinde 'Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik' sloganı ile yayalara ve sürücülere yönelik uygulama yapıldı.

Türkiye genelinde olduğu gibi Bitlis'te de 7-13 Mayıs Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde 'Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik' sloganıyla uygulama gerçekleştirildi. Bitlis Vali Vekili İzzet Cem Eser, 7-13 Mayıs Trafik Haftası çerçevesinde ‘Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik' mottosuyla düzenlenen yaya geçidi trafik uygulamasına katıldı. Vali Vekili Eser, trafik kurallarına uymanın önemini hatırlattığı sürücülere kırmızı düdük ve broşür dağıttı.