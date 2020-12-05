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Bitlis'te 7 aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı

Bitlis-Tatvan karayolunda aşırı sisten dolayı 7 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.


Kaza, bugün sabah saatlerinde Bitlis-Tatvan karayolunun 15'nci kilometresinde meydana geldi. 1 otomobil, 2 tır ve 4 kamyonetin karıştığı kazaya bölgedeki sisin neden olduğu belirtildi. Meydana gelen kazada yaralan 5 kişi olay yerine çağrılan ambulanslarla Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesine kaldırılırken, kazada ismi öğrenilemeyen hurda yüklü tır şoförü olay yerinde hayatını kaybetti.


Meydana gelen kaza nedeniyle yol kısa süreliğine trafiğe kapatılırken, kaza yapan araçlarda olay yerine çağrılan çekicilerle kaldırıldı.

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