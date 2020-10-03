Bitlis'te 7 göçmenin Van Gölü'nde ölmesi olayında 7 kişi tutuklandı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde geçtiğimiz yıl Van Gölü'nde kaçak mülteci taşıyan teknenin alabora olması sonucu 7 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği olayla ilgili 7 şüpheli tutuklandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "26 Aralık 2019 günü düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin Adilcevaz ilçesi Erikbağı köyü Van Gölü açıklarında alabora olması sonucu meydana gelen tekne kazasında 7 düzensiz göçmen hayatını kaybetmiş, 72 düzensiz göçmen ise sağ olarak kurtarılarak yakalanmıştı. Bahse konu olayla ilgili olarak, Bitlis Valiliği İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, Adilcevaz Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 29 Eylül 2020 günü Van ilinde icra edilen operasyonda 11 şüpheli yakalanarak Adilcevaz İlçe Jandarma Komutanlığında gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan 11 şüpheli, tamamlanan tahkikat evrakları ile birlikte 02 Ekim 2020 günü Adilcevaz Cumhuriyet Başsavcılığına mevcutlu olarak sevk edilmiştir. Adli makamlarca yapılan işlemler sonucu, 7 şüpheli tutuklanmış, 1 şüpheli hakkında adli kontrol uygulanmış, 3 şüpheli ifadeleri alınarak serbest bırakılmıştır. Tutuklanan şüpheliler Bitlis Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile asayiş, huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.