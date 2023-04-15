Bitlis'te 70 düzensiz göçmen yakalandı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde yurda yasa dışı yollarla giriş yaptığı tespit edilen 70 düzensiz göçmen yakalandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bitlis İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca göçmen kaçakçılığı yapan şahısların takibi hakkında yürütülen operasyon çerçevesinde; Tatvan ilçesi Dalda köyü mevkiinde yapılan devriye faaliyeti esnasında bir araç içerisinde 24, aynı bölgede yaya olarak intikal eden 46 düzensiz göçmen olmak üzere toplamda 70 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalanmıştır. Olay ile ilgili olarak araç şoförü olan organizatör C.S. isimli şahsın olduğu tespit edilmiş olup yakalanarak gözaltına alınmıştır. Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile adli tahkikat devam etmektedir. Yakalanan 70 düzensiz göçmenin sınır dışı işlemleri Bitlis İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile asayiş, huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir” denildi.