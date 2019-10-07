Bitlis'te 78 gram eroin ele geçirildi

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bir şahsın yapılan üst aramasında 78 gram eroin ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde; Adilcevaz İlçesi Yol Kontrol noktasında bir şahsın üst araması yapıldığı belirtildi. S.C. isimli şahsın yapılan üst aramasında 78 gram eroin maddesi ele geçirilirken, cumhuriyet başsavcılığınca adli işlem başlatıldığı bildirildi.