İhlas Haber Ajansı

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Bitlis'te 8 metreyi geçen karla mücadele çalışması

Bitlis’in Tatvan ilçesine bağlı Anadere köyündeki kar kalınlığı 8 metreyi geçti.

Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Anadere köyündeki kar kalınlığı 8 metreyi geçti.


İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri Anadere köyünde karla mücadelesini sürdürürken, kar kalınlığı 8 metreyi buldu.


İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kış boyunca 14 bin 500 kilometre yolda karla mücadele verdiklerini söyledi. Kurtkan, "Bugün itibari ile 6 köy yolumuz kapalı durumda. Yol ağımız olan 2 bin 340 kilometrede 50 iş makinesi 75 personelle karla mücadelemize geceli gündüzlü devam ediliyor" dedi.

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