Bitlis'te 80 köy yolu ulaşıma kapandı

Bitlis'te etkili olan kar yağışı nedeniyle 80 köy yolu ulaşıma kapandı.

Dün gece saatlerinde etkili olan kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği Bitlis, yeniden beyaza büründü. Bahar mevsiminin etkisini gösterdiği ağaçların yer yer çiçek açtığı şehirde, yağan kar vatandaşları şaşırttı. Kar kalınlığının merkezde 5, yüksek kesimlerde ise 10 santimetreye ulaştığı şehirde, il genelinde 80 köy yolunun ulaşıma kapandığı ve ekiplerin kapanan yolları açmak için çalışma başlattığı belirtildi.