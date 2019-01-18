Bitlis'te 89 bin 436 öğrenci karne aldı

Bitlis'te eğitim öğretim gören 89 bin 436 öğrenci, karnelerini alarak 15 günlük tatile çıktı.

Merkez Zübeyde Hanım İlk ve Ortaokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine katılan Bitlis Valisi Oktay Çağatay ve Milli Eğitim Müdürü M. Emin Korkmaz, öğrencilere karnelerini dağıttı. Vali Çağatay, karnelerini dağıttığı öğrencilere yarıyıl tatillerini iyi değerlendirmeleri için nasihatlerde bulundu.

Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Çağatay, "Bugün Bitlis'te 742 eğitim kurumumuzda 89 bin 436 öğrencimize karneleri takdim edildi. Hepsi karnelerini aldıktan sonra Bitlis'imizin soğuk ve karlı kışında kartopu oynamaya koşacaklar. 5 bin 679 öğretmenimize tek tek teşekkür ediyorum. Asıl başarı onların başarısıdır. Bizim yavrularımız Bitlis'te bu sezonu yoğun karla geçirdiler. Ne yazık ki dönem dönem hava şartlarından dolayı okulu tatil etmek zorunda kaldık. Çok şükür 17 Eylül'de başlayan ilk dönemimizi kazasız, belasız, başarı içerisinde geçirdik. 15 tatilde öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum. Gelecek dönem onları okullarımızda sağlık ve huzur içerisinde bekliyoruz. Öncelikle Bitlis olmak üzere Türkiye'nin tamamındaki yavrularımıza iyi tatiller diliyorum" dedi.