İhlas Haber Ajansı

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Bitlis'te 9 kilo eroin ele geçirildi

Bitlis’te bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 9 kilo eroin ele geçirildi.

Bitlis'te bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 9 kilo eroin ele geçirildi.


Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, Tatvan'da bir yolcu otobüsü durdurulduğu belirtildi. Açıklamada, “Otobüste yolcu olarak seyahat eden şüphelinin eşyalarında yapılan aramada, 6 parça halinde toplam 9 kilo eroin maddesi ele geçirilmiş, şüpheli hakkında adli işlemlere başlanılmıştır. Uyuşturucu madde imalatı, kaçakçılığı ve kullanımına karşı yürütülen kararlı mücadelemiz devam edecektir” denildi.

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