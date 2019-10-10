Bitlis'te Amatör Spor Kulüpleri Haftası etkinliği

Ulu Camii Meydanı'nda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Hafta münasebeti ile sokağa inen amatör spor kulüpleri sporcuları; basketbol, tekerlekli paten, masa tenisi, beyzbol, boks ve jimnastik dallarında sporcularla birlikte vatandaşlarda spor yaptı.

Bitlis Vali Yardımcısı Muhammet Serkan Şahin ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Savaş Bulan, tek tek spor dallarını gezdiler. Düzenlenen programda açılış konuşmasını yapan Müdür Savaş Bulan, 3 bin 535 kişiyi 28 spor dalıyla buluşturduklarını söyledi. Bulan, “Amatör Spor Kulüpler Haftası'nın amacı, çocuklarımıza sporu tanıtmak, branşları tanıtmak ve onlara sporu sevdirmektir. Aynı zamanda vatandaşlarımızı bu sporlarla buluşturmaktır. Yaklaşık 7-8 alanda farklı branşlarda gösterimiz olacak. Bu süreçte mutfaktaki çalışma arkadaşlarımızla il merkezleri yaz spor okullarında 73 antrenörümüz 3 bin 535 kardeşimize ulaştık. Bu kardeşlerimizi 28 spor branşında sporla buluşturduk. Bu alanlarda temel eğitim düzeyinde bunlara iki ay boyunca spor eğitimi verdik. Bunun dışında şu anda tüm okullarımızda branş tanıtımlarımız mevcuttur. Spor şubemizin katkılarıyla yapılan bu tanıtımda, çevre illerimizden bizim yaptığımız projeden dolayı destek istiyorlar. Bu konuda da kendilerine yardımcı oluyoruz. Bunun dışında yetenek taramalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Aynı zaman halk eğitim üzerinden beden eğitimi yüksekokulu (BESYO) mezunlarının desteği ile açacağımız kurslarda bizim amacımız tüm gençlerimize, çocuklarımıza ve vatandaşlarımıza sporu her alanda ulaştırmaktır” dedi.