Bitlis'te ?Anadolu'nun Somut Olmayan K?lt?rel Miras? ?ahlan?yor' projesi

Bitlis'in Tatvan Kaymakaml??? taraf?ndan hayata ge?irilen ?Anadolu'nun Somut Olmayan K?lt?rel Miras? ?ahlan?yor' projesi kapsam?nda k?y ??rencilerine tarihi mekanlar tan?t?l?yor.

Tatvan Kaymakaml??? taraf?ndan hayata ge?irilen "Anadolu'nun Somut Olmayan K?lt?rel Miras? ?ahlan?yor" projesi kapsam?nda hayata ge?irilen bir?ok k?lt?rel etkinlik, Tatvan ?l?e Milli E?itim M?d?rl??? taraf?ndan y?r?t?l?yor. Anadolu'nun k?lt?rel birikiminin gelecek nesillere aktar?lmas?n?n ama?land??? projede, unutulmaya y?z tutmu? bir?ok k?lt?rel etkinli?in yeninden hayata ge?irilmesi hedefleniyor. Projenin bir aya?? olarak da k?y ??rencilerine tarihi mekanlar? gezdirilip masallar anlat?l?yor.

Proje kapsam?nda ilk olarak ?Geleneksel Masal Anlat?c?l???' etkinliklerinde g?n?ll? olarak yer alan proje koordinat?r? Mihra? Kulu, hafta sonu Tatvan'a ba?l? Sar?kum k?y? ??rencilerini Etnografya M?zesi ile tan??t?rd?. K?yden Bitlis merkeze gelen ??renciler, ?nce Etnografya M?zesini gezerek kendi masallar?n? yazmak i?in notlar ald?lar.

M?zedeki sergilenen bal mumundan yap?lan eserleri tek tek gezdirerek bilgiler veren Kulu, gezi sonunda ??rencilere masal anlatt?.

Daha sonra ise ??rencileri ?ar?? merkezine g?t?ren Kulu, Bitlis'in me?hur y?resel yeme?i B?ryan ile tan??t?rd?.

Konuyla ilgili gazetecilere a??klamalarda bulunan Kulu, ?Tatvan Kaymakaml???n?n y?r?tt??? ?Anadolu'nun Somut Olmayan K?lt?rel Miras? ?ahlan?yor' projesi i?in bug?n Tatvan il?esine ba?l? Sar?kum k?y? ??rencilerimiz Bitlis'te bulunan Etnografya M?zesini gezdiler. M?ze e?itimi ald?lar. M?ze e?itimi al?rken, masal ve hikayelerle bu e?itimi ald?lar. Ayr?ca buradan esinlenerek k?lt?rel miras?m?z?n de?erlerini ?n plana ??kartacak masal ve hikayeler yazd?lar. Verimli ve g?zel bir g?n ge?irdik. ?ocuklar?m?z ilk defa okullar?n?n d???nda bir ortamda e?itim g?rd?ler, ilk defa m?zeye gittiler. Bitlis merkezi ilk defa g?rd?ler. ?ok zengin, dolu dolu bir e?itim ge?irdik. Bu durum bizi de ?ok memnun etti? diye konu?tu.

??rencilerden Ebru ?al? ise, daha ?nce g?rmedikleri ?eyleri m?zede g?rd?klerini belirterek, ?Biz bug?n Tatvan Sar?kum k?y?nden geldik. Burada g?rmedi?imiz bir s?r? ?ey g?rd?k. Burada ??retmenimiz taraf?ndan hikayeler ve masallar anlat?ld?. Not etti?im bilgilerde hikaye veya ?yk? yazaca??m. Ben burada ??rendi?im her bilgiyi anne ve babama anlataca??m. Herkese tavsiye ediyorum buraya gelsinler? dedi.