Bitlis'te araziye gizlenmiş EYP imha edildi

Bitlis'te jandarma ekiplerince yapılan operasyonda araziye gömülü vaziyette düdüklü tencere içerisinde hazırlanmış, amonyum nitrat ve mazotla güçlendirilmiş 15 kilogram el yapımı patlayıcı (EYP) imha edildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde; merkez ilçe kırsalında BTÖ mensuplarınca araziye gizlenmiş vaziyette patlayıcı ve yaşam malzemesi olduğu bilgisi alındığı belirtildi. Açıklamada, “Bunun üzerine 29 Kasım 2019 tarihi itibarıyla BTÖ mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla ‘Şehit Güvenlik Korucusu Muhsin Apak 2019-92 Operasyonu' başlatılmıştır. Operasyonda; araziye gömülü vaziyette düdüklü tencere içerisine hazırlanmış, amonyum nitrat ve mazot ile güçlendirilmiş 15 kilogram EYP ele geçirilmiştir. Ele geçirilen el yapımı patlayıcı, cumhuriyet savcısının talimatıyla gerekli incelemelerin yapılmasına müteakip yerinde imha edilmiştir” denildi.