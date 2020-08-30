Bitlis'te araziye gömülü Kalaşnikof bulundu

Bitlis'te jandarma ekiplerince yürütülen operasyonda araziye gömülü Kalaşnikof silah ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Ağaçköprü köyü kırsalında faaliyet gösterdiği değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını tespit ederek etkisiz hale getirmek maksadıyla 29 Ağustos tarihinde “Şehit Jandarma Er Ahmet Doğangün 2020-50” operasyonu icra edildiği belirtildi. Açıklamada, “İcra edilen operasyon kapsamında 30 Ağustos 2020 günü saat 08.00 sıralarında bahsi geçen bölgede mağara tespit edilmiştir. Mağara içerisinde naylona sarılı şekilde toprağa gömülü BTÖ mensuplarına ait olduğu değerlendirilen 1 adet Kalaşnikof marka piyade tüfeği, 1 adet Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 2 adet Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 1 adet kazma ve 1 adet kürek ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile muhafaza altına alınmış olup, olayla ilgili tahkikata başlanmıştır. Tespit edilen mağara ise Bitlis İl Jandarma Komutanlığı Pamit Timi tarafından kullanılamaz hale getirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir” denildi.