Bitlis'te asfalt çalışmaları devam ediyor

Bitlis Belediyesi, kentin birçok noktasında eş zamanlı olarak gerçekleştirdiği sıcak asfalt kaplama çalışmalarını birçok mahallede sürdürüyor. Gazibey ve İnönü mahallelerinde yürütülen faaliyetlerden sonra ekipler, Yükseliş Mahallesi'nde kış ayları öncesi yolların bakım ve onarımı ile asfaltlama çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Çalışmalarla ilgili açıklama yapan Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, daha önce oldukça dar olan ve geçiş imkanı vermeyen mahalle yolunda genişletme çalışmaları yürüttüklerini belirterek, “Kentimizin birçok noktasında aynı anda çalışma yürüterek vatandaşlarımızın ulaşım noktasında sıkıntı çekmemesini sağlıyoruz. Birçok mahallemizde daha önce genişletme çalışmaları gerçekleştirdiğimiz yollarımıza sıcak asfalt çalışmaları gerçekleştirdik. Bugün de birçok mahallemizde ara ve anayolda eksik gördüğümüz yollara sıcak asfalt döktük. Kentin her noktasında çalışmalarımız devam ediyor. Belediyecilik ekip işidir, biz de ilimizdeki her noktada mühendislerimiz, mimarlarımız ile hazırladığımız projelerle hizmet etme gayreti içerisindeyiz” dedi.