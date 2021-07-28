Bitlis'te aşı bilgilendirme toplantısı

Valilik Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Vekili Tekin Erdemir, İl Sağlık Müdürü Dr. Koray Okur, Merkez İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Tufan Yılmaz ile mahalle ve köy muhtarları katıldı. Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının Bitlis'te de etkisini artırması ve kentte aşılamanın düşük olması konulu toplantıda, pandeminin sona ermesindeki en önemli faktörün aşı olduğu belirtildi. Bu kapsamda Bitlis'te aşılanmanın daha etkin bir şekilde yapılması için muhtarların da etkin olarak çalışmalarda bulunulması istendi.

Vali Vekili Tekin Erdemir, aşılama çalışmaları sırasında muhtarların da aktif bir şekilde görev alması gerektiğini belirterek, “Aşı olmak istemeyen vatandaşların ikna edilmesi ve aşı ekiplerine gerekli kolaylığın sağlanması hususunda muhtarlarımızın sürece dahil olunmasını istedik. Hastalığın bu düzeyde seyir etmesi halinde ilimizde korona virüs tedbirlerinin tekrardan geri geleceğini, hali hazırda Bitlis ilinde kamu kurum ve kuruluşlarında Hayat Eve Sığar (HES) kodu ile giriş yapma zorunluluğu tekrar getirildi. Ayrıca emniyet ve jandarma birimlerince maske takma konusunda, vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu yerlerde daha fazla çalışmalar yapacak” dedi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Koray Okur da, toplantıya katılanlara aşı hakkında bilgilendirme yaptı. Aşı hakkında çıkan bazı yan etkilerin tamamıyla uydurma olduğunu ifade eden Okur, muhtarlardan bu tarz dedikodulara kulak asmamaları ve vatandaşları bilgilendirmelerini istedi. Şu an için yoğun bakımda yatan hastalar arasında aşı olan hiçbir kişinin olmadığını söyleyen Okur, mahallerde kurulacak aşı stantlarına vatandaşların yönlendirmesini istedi.